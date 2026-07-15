Участникам программы софинансирования повысят пенсионные выплаты на 19,3%

11:16, 15 июля 2026, ПАИ

С 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%. Перерасчет произведут автоматически с учетом результатов инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, средства, находящиеся в Социальном фонде России, инвестирует государственная управляющая компания ВЭБ.РФ. Кроме того, пенсионные накопления могут находиться под управлением частных управляющих компаний или негосударственных пенсионных фондов.

Доходность инвестирования по итогам прошлого года составила более чем втрое выше уровня инфляции, которая достигла 5,6%. Именно этим объясняется существенное увеличение выплат.

Для участников программы государственного софинансирования пенсий, а также граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, размер повышения составит 19,3%.

Дополнительных заявлений для перерасчета подавать не потребуется. Индексация пройдет автоматически на основании данных лицевых счетов, а увеличенные выплаты поступят вместе с основной пенсией привычным способом.