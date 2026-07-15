Температуру +28 градусов прогнозируют метеорологи в Псковской области
16 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
Продюсер Николай Скобеев вошёл в жюри конкурса короткометражного кино на фестивале «Западные ворота»
Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» станет гостьей программы «Среда обитания»
Летняя аптечка: врач рассказал, каким должен быть минимальный набор лекарств для ребёнка
Уникальная колония аистов в Псковской области гибнет под колёсами: орнитолог добивается ограничения скорости на трассе