Температуру +28 градусов прогнозируют метеорологи в Псковской области

10:01, 15 июля 2026, ПАИ

16 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.