В Псковской области стартовала патриотическая смена центра «Воин»

12:18, 15 июля 2026, ПАИ

В детском оздоровительном лагере «Чайка», расположенном в деревне Борки Великолукского района, состоялось торжественное открытие летней военно-патриотической смены центра «Воин» «Время юных героев». Участниками смены стали 150 курсантов из Псковской области, сообщили ПАИ в центре.

В течение двух недель ребят ждет насыщенная образовательная и спортивная программа, направленная на развитие лидерских качеств, командного духа, физической подготовки и практических навыков. Под руководством инструкторов центра курсанты пройдут занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, огневой, инженерной и тактической подготовке, освоят основы топографии, примут участие в спортивных соревнованиях, военно-прикладных играх и патриотических мероприятиях.

«Летняя смена «Время юных героев» – это возможность не только получить новые знания и практические навыки, но и научиться работать в команде, проявить характер и почувствовать ответственность за своих товарищей. Уверен, что эти две недели станут для каждого участника временем новых открытий, настоящей дружбы и личных побед», – отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Проект «Время юных героев» направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции и развитие практических навыков, необходимых в современных условиях. Программа смен сочетает образовательные занятия, спортивную подготовку и насыщенную культурно-досуговую программу, позволяя участникам провести летние каникулы с пользой.

Смена продлится с 13 по 26 июля. За это время курсанты пройдут интенсивную программу подготовки, приобретут новые знания и навыки, научатся работать в команде.