Летняя аптечка: врач рассказал, каким должен быть минимальный набор лекарств для ребёнка

12:14, 15 июля 2026, ПАИ

Лето – время, когда с детьми случается всё: укусы насекомых, ссадины на детских площадках, пищевое отравление на пикнике, солнечные ожоги или аллергические реакции на новую еду или цветение. Аптечка для ребёнка отличается от взрослой, и это важно учитывать. Каким должен быть минимальный набор лекарств для ребёнка, рассказал врач в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

В обязательный набор должны входить жаропонижающие и обезболивающие. Следует взять с собой препараты с парацетамолом или ибупрофеном. При этом для детей до трёх лет предпочтительны сиропы или суппозитории. Дозировку нужно рассчитывать строго по весу и возрасту ребёнка. Также в состав аптечки нужно включить средства от аллергии – антигистаминные препараты внутрь (капли или таблетки по возрасту) и гель для наружного применения, который поможет при зуде после укусов.

Взять с собой рекомендуется и средства для обработки ран – антисептик на водной основе (перекись водорода, хлоргексидин), стерильные салфетки, бинты разных размеров и лейкопластыри. Хорошо иметь спрей с декспантенолом – он помогает при ссадинах и ожогах.

Также нужно включить в аптечку средства от ожогов – солнцезащитный крем для детей с SPF не менее 50. В некоторых случаях самый эффективный крем от ожога – это тоже пантенол. Врач напомнил, что нельзя использовать никакие масла и сметану на пляже – это только ухудшает состояние кожи.

При расстройстве желудка у ребёнка лучше всего взять с собой энтеросорбенты (смекту, энтеросгель, активированный уголь) и препараты для восстановления водно-солевого баланса, например регидрон.

Кроме того, необходимо иметь под рукой репелленты от насекомых – гели или спреи с маркировкой по возрасту. Важно также помнить, что большинство средств наносят не на кожу, а на одежду. На случай укуса клеща также нужно добавить в аптечку пинцет, чтобы удалить насекомое. При длительных поездках в транспорте необходимо взять средства от укачивания.

Медики также напоминают, что все лекарства и средства должны соответствовать возрасту ребёнка. Хранить препараты следует в защищённом от света и влаги месте, при необходимости нужно использовать термоконтейнер.

Кроме того, при поездке за границу необходимо уточнить, какие российские препараты разрешены к ввозу.

Также перед поездкой следует проконсультироваться с педиатром. Особенно если ребёнок аллергик или у него есть хронические заболевания. Помимо этого, не стоит резко менять климатические зоны – дети переносят акклиматизацию дольше и тяжелее взрослых.

Напомним, что в новом формате на «Радио Дача» врачи Псковской детской городской поликлиники каждую среду отвечают на вопросы родителей в эфире. Хронометраж каждого выпуска программы – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина.

Эфиры выходят по средам в 07:35, 11:35 и 16:35. Повторы можно послушать в то же время по воскресеньям.