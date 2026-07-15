Уникальная колония аистов в Псковской области гибнет под колёсами: орнитолог добивается ограничения скорости на трассе

11:53, 15 июля 2026, ПАИ

Для спасения аистов, гибнущих под колёсами автомобилей, орнитолог, руководитель центра помощи птицам «Дом белого аиста» Марина Сиденко пытается добиться ограничения скорости на трассе Р-23, которая проходит через деревню Аристово Опочецкого района. Деревня известна тем, что буквально на каждом столбе вдоль дороги здесь можно увидеть аистиные гнёзда.

В Аристово 20 гнёзд, половина из них – на федеральной трассе с бесконечным потоком автомобилей. Больше такого количества нет ни в одной деревне Псковской области. «Это уникальный для Псковщины случай. Он входит в тройку лидеров по количеству гнёзд в одной деревне среди всех известных аистиных колоний в России», – отмечают орнитологи.

В связи с этим Марина Сиденко и её коллеги несколько лет пытаются добиться ограничения скорости на этом участке трассы до 40 км/ч хотя бы в сезон гнездования и выведения аистами птенцов, чтобы по факту водители ехали не более 59 км/ч, однако пока у них ничего не получается.

В 2025 году при содействии региональных властей в деревне Аристово всё же удалось установить знак «Внимание! Аисты» на въезде, но, так как гнёзда находятся близко к дороге, каждый год птицы всё равно гибнут под колёсами или получают серьёзные травмы. Водители предпочитают скорость в деревне не сбавлять.

Кроме того, вместе с установкой знака «Внимание! Аисты» Росавтодор ввёл ограничение скорости в Аристово до 70 км/ч. Это означает, что в итоге автомобили едут со скоростью 89 км/ч, а так как стационарной камеры в деревне нет, то по факту скорость может быть любой. При этом аисты взлетают медленно и не вертикально, поэтому гибнут под автомобилями, поясняют специалисты.

На запрос Марины Сиденко министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области отреагировало формально, упомянув отсутствие статистики по сбитым птицам. «На основании вышеизложенного Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области считает действующие на настоящий момент ограничения максимальной скорости движения транспортных средств в Аристово оптимальными для дорожного движения, а введение дополнительного ограничения скоростного режима до 40 км/ч на данном участке безосновательным, которое может привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации и создать помехи для дорожного трафика».

На это Марина Сиденко заметила следующее: «Интересно, у Управления Госавтоинспекции Псковской области вообще есть статистика по случаям наезда автомобилей на крупных птиц? Думается, что если такие зафиксированные случаи у них имеются, то они единичные за всю историю Госавтоинспекции Псковской области. Аист – это не лось, сбивая его, никто не вызывает ГИБДД. Разве это не так? Есть исключения? Значит, такой статистики просто нет, но это не снимает проблему и никак не означает, что белые аисты в России, и Псковской области в частности, не гибнут при столкновениях с автомобилями!»