Пункт назначения: пскович застрял на экстремальном аттракционе во Вьетнаме
Псковский спортсмен, путешественник Марк Мордовцев застрял на экстремальном аттракционе на острове Фукуок во Вьетнаме. Впечатлениями от пережитого он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»
«Страх детства № 1 – застрять на американских горках. Именно это со мной и произошло во Вьетнаме. Кабинка остановилась на большой высоте, прямо перед самым крутым спуском», – рассказал он.
По его словам, сначала было очень весело, а теперь он готов кататься только на детских аттракционах или спокойном колесе обозрения. Как выяснила «Псковская провинция», кабинки с посетителями замерли в воздухе на высоте, сопоставимой с девятиэтажным домом, – прямо перед 30‑метровым спуском.
Некоторое время попавшие в ловушку любители острых ощущений ждали наверху, после чего сотрудники парка эвакуировали их через технические тоннели. «К счастью, всё закончилось благополучно. Сейчас мы в безопасности, никто не пострадал», – отметил Марк Мордовцев и назвал парк настоящим «азиатским Диснейлендом». Хотя на экстремальные американские горки он теперь больше ни ногой.
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