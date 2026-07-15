Пункт назначения: пскович застрял на экстремальном аттракционе во Вьетнаме

11:52, 15 июля 2026, ПАИ

Псковский спортсмен, путешественник Марк Мордовцев застрял на экстремальном аттракционе на острове Фукуок во Вьетнаме. Впечатлениями от пережитого он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Марка Мордовцева в социальной сети «ВКонтакте»





«Страх детства № 1 – застрять на американских горках. Именно это со мной и произошло во Вьетнаме. Кабинка остановилась на большой высоте, прямо перед самым крутым спуском», – рассказал он.

По его словам, сначала было очень весело, а теперь он готов кататься только на детских аттракционах или спокойном колесе обозрения. Как выяснила «Псковская провинция», кабинки с посетителями замерли в воздухе на высоте, сопоставимой с девятиэтажным домом, – прямо перед 30‑метровым спуском.

Некоторое время попавшие в ловушку любители острых ощущений ждали наверху, после чего сотрудники парка эвакуировали их через технические тоннели. «К счастью, всё закончилось благополучно. Сейчас мы в безопасности, никто не пострадал», – отметил Марк Мордовцев и назвал парк настоящим «азиатским Диснейлендом». Хотя на экстремальные американские горки он теперь больше ни ногой.