Пскович занял призовое место на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Пскович занял призовое место на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Бронницах Московской области с 14 по 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.
Спортсмен Дмитрий Остренко занял третье место на дистанции 1 000 метров среди юношей до 17 лет.
Подготовкой спортсмена занимается Андрей Семёнов.
Пскович занял призовое место на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
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