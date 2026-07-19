Пскович занял призовое место на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

13:40, 19 июля 2026, ПАИ

Пскович занял призовое место на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Бронницах Московской области с 14 по 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Спортсмен Дмитрий Остренко занял третье место на дистанции 1 000 метров среди юношей до 17 лет.

Подготовкой спортсмена занимается Андрей Семёнов.