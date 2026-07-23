Псковская область готовится к форуму отделений РИО
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем правления Российского исторического общества Русланом Гагкуевым обсудили реализацию просветительских проектов и меры по сохранению исторической памяти в ходе рабочей встречи в правительстве Псковской области. Подробности глава региона сообщил в своём канале в MAX.
Уже осенью регион примет форум отделений РИО – подготовка к мероприятию идёт в активном режиме. Форум пройдёт одновременно с первым фестивалем монастырской кухни.
Руслан Гагкуев подчеркнул поддержку региональных инициатив. В частности, в программу Международного кинофестиваля «Западные ворота» включён блок документальных работ, созданных при поддержке фонда «История Отечества».
Также на встрече обсудили планы участия Псковской области в мероприятиях к 300‑летию Екатерины II в 2029 году. Регион может стать одной из просветительских площадок: для молодёжи планируется подготовить насыщенную программу.
В Псковской области обсудили вопросы сохранения исторической памяти и развития просветительских проектов