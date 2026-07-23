Псковская область готовится к форуму отделений РИО

23:11, 23 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем правления Российского исторического общества Русланом Гагкуевым обсудили реализацию просветительских проектов и меры по сохранению исторической памяти в ходе рабочей встречи в правительстве Псковской области. Подробности глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Уже осенью регион примет форум отделений РИО – подготовка к мероприятию идёт в активном режиме. Форум пройдёт одновременно с первым фестивалем монастырской кухни.

Руслан Гагкуев подчеркнул поддержку региональных инициатив. В частности, в программу Международного кинофестиваля «Западные ворота» включён блок документальных работ, созданных при поддержке фонда «История Отечества».

Также на встрече обсудили планы участия Псковской области в мероприятиях к 300‑летию Екатерины II в 2029 году. Регион может стать одной из просветительских площадок: для молодёжи планируется подготовить насыщенную программу.