Названы топ-5 мест в Псковской области по количеству укусов клещей

22:34, 23 июля 2026, ПАИ

Топ‑5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей в Псковской области назвали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Лидером по числу обращений остаётся Псков, где зафиксировано 389 случаев. На втором месте – Великие Луки с показателем в 304 случая. Третью строчку занимает Опочецкий муниципальный округ (120 случаев), четвёртую – Невельский округ (109 случаев). Замыкает пятёрку Псковский муниципальный округ, где зарегистрировано 102 случая присасывания клещей.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 июля в медицинские организации Псковской области из‑за укусов клещей обратились 96 человек, среди них – 34 ребёнка.