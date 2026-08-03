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Общество

Семья Тузовых из Великих Лук отметила золотую свадьбу

Николай и Александра Тузовы из Великих Лук отметили 50-летие совместной жизни, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Торжественная церемония чествования супружеской пары Николая Ануфриевича и Александры Засимовны состоялась в великолукском отделе ЗАГС.

С пятидесятилетием совместной жизни золотых юбиляров поздравила начальник отдела ЗАГС Тамара Михеева. Она вручила юбилярам памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравительный адрес от главы администрации Великих Лук Андрея Беляева.

«Супруги-юбиляры получили право вновь почувствовать себя молодожёнами и поставить подписи в ЗАГСе, только уже в «Книге почётных гостей» в знак неизменности и крепости своих чувств. И, конечно, как у настоящих молодожёнов, не обошлось без танца. Николай и Александра, взявшись за руки, медленно кружились в центре зала, их взгляды были наполнены любовью, нежностью и счастьем», – отметили в пресс-службе администрации.

Как рассказали юбиляры, летом 1976 года во Дворце бракосочетания города Великие Луки они обменялись золотыми кольцами и поклялись друг другу в любви и верности. Николаю на тот момент исполнилось 20 лет, он – младший лейтенант, выпускник Опочецкого военного училища с распределением на Дальний Восток. Александре – 18 лет, студентка Опочецкого педагогического училища. «Впереди неизвестность и одновременно счастье быть вместе. Жизнь прожить – не поле перейти. Было всё в нашей жизни: и радости, и печали. Годы службы в советской армии, скитание по гарнизонам СССР, обучение детей в школе, но хорошего намного больше. Вырастили двоих детей, которыми гордимся», – поделились супруги.

В 1991 году они вернулись в родной город, где продолжили трудовую деятельность. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе, получили звание ветеранов труда.

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