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Общество

Ученицы псковского «Кванториума» вернулись с наградами из Китая

Ученицы детского технопарка «Кванториум Псков» Елизавета Малова и Александра Соколова в составе национальной команды России приняли участие в 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодёжи (CASTIC), который завершился в Китае. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Фото: организаторы мероприятия

Александра Соколова представила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова – работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором «АРША».

Один из этапов конкурса включал индивидуальные и командные челленджи практической инженерной направленности: участникам нужно было выполнить поставленную задачу за определённое время по чётким критериям. Наставником учениц выступил Игорь Лубягин.

«Я получила две специальные награды – от зимбабвийской делегации и от вьетнамской делегации. Такие призы дают доступ к соревнованиям и олимпиадам, которые проходят в этих странах», – рассказала Александра Соколова.

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