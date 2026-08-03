Ученицы псковского «Кванториума» вернулись с наградами из Китая
Ученицы детского технопарка «Кванториум Псков» Елизавета Малова и Александра Соколова в составе национальной команды России приняли участие в 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодёжи (CASTIC), который завершился в Китае. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.
Александра Соколова представила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова – работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором «АРША».
Один из этапов конкурса включал индивидуальные и командные челленджи практической инженерной направленности: участникам нужно было выполнить поставленную задачу за определённое время по чётким критериям. Наставником учениц выступил Игорь Лубягин.
«Я получила две специальные награды – от зимбабвийской делегации и от вьетнамской делегации. Такие призы дают доступ к соревнованиям и олимпиадам, которые проходят в этих странах», – рассказала Александра Соколова.
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