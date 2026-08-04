Реставратор: Псковская земля слишком богата историей, чтобы доверять её дилетантам

18:13, 04 августа 2026, ПАИ

Система саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве оправдала себя, но с оговорками. Такое мнение высказал генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

По его словам, СРО кардинально изменила правила игры: раньше фирма-однодневка могла взять аванс, сделать кое-как работу и исчезнуть, а сегодня механизм работает как реальный фильтр.

«Чтобы вступить в СРО, компания должна иметь в штате специалистов из национального реестра (НРС) – людей с подтверждённой квалификацией и стажем, несущих личную ответственность», – рассказал эксперт.

Кроме того, в СРО формируется компенсационный фонд. Если компания допускает нарушения или исчезает, ущерб заказчику возмещается из этого фонда – это и есть коллективная ответственность.

Сергей Васильев разграничил понятия: СРО даёт допуск к строительным работам, а для реставрации существует отдельный орган, выдающий лицензию. Получить её – сложная многоступенчатая процедура, где проверяют всё – от наличия аттестованных реставраторов до реального опыта аналогичных работ.

«Купить бумажку и завтра начать реставрировать памятник федерального значения не получится: система не позволит», – уверен руководитель «Августины».

Он добавил, что система стала жёстче и это правильно: «Псковская земля слишком богата историей, чтобы доверять её дилетантам».