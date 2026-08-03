Михаил Ведерников – о «Псковских каникулах»: Уверен, эти четыре дня останутся в памяти

23:38, 03 августа 2026, ПАИ

Фестиваль «Псковские каникулы» завершился. Своими впечатлениями о фестивале, который прошёл в Пскове, поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Немного грустно прощаться с праздником, который на несколько дней будто перенёс жителей и гостей Пскова в прошлое», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Площадку посетило порядка 70 тысяч человек. В организации праздника участвовало 150 актёров в возрасте от семи до 60 лет. Благодаря им оживали ретроспектакли, бытовые сценки, звучали любимые песни прошлых лет.

«Уверен, эти четыре дня останутся в памяти гостей и горожан яркими впечатлениями, душевными встречами и открытиями. Спасибо каждому, кто создавал этот потрясающий праздник и разделил его с нами!» – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходило с 31 июля до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Для гостей фестиваля организовали иммерсивный спектакль, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), работала выставка «СССР: радио и телевидение», была организована концертная программа.

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».