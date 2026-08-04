Реставраторы воссоздают историческую отделку стен двух церквей в Печорах

08:21, 04 августа 2026, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по отделке фасадов Благовещенского, Сретенского храмов и Ризницы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)















Реставраторы уже восстановили все элементы наружного убранства памятников федерального значения: русты (имитацию каменных блоков) в цоколе и между этажами, а также декоративные кокошники над окнами.

Штукатурный руст сделали по старинной технологии – нанесли на сырую штукатурку, чтобы получилось похоже на каменную кладку. В Сретенской церкви такой декор характерен для эпохи классицизма: он придаёт зданию строгую симметрию и зрительно утяжеляет нижнюю часть, делая её более мощной.

Сретенская церковь появилась во второй четверти XIX века на месте бывшей трапезной. Это одноглавый храм с двумя ярусами. А самая старая каменная церковь монастыря – Благовещенская – была построена в 1540 году игуменом Корнилием. Она относится к Псковской архитектурной школе. Со временем на её фасадах появились новые украшения. Интересно, что Благовещенская церковь соединена с более крупной Сретенской через небольшую дверь в алтаре.

Ризница – это постройка конца XVII века. Ризница трёхэтажная, стоит напротив звонницы, а с другой стороны примыкает к Сретенскому храму. У неё три яруса, а на самом верху – синий купол, который расписан золотыми звёздами.