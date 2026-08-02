Михаил Ведерников: Псковские зодчие были выдающимися мастерами своего времени
Собору Покрова на Рву, известному также как храм Василия Блаженного, в этом году исполняется 465 лет. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Этот символ Москвы связан с работой артели псковских мастеров под руководством зодчего Постника Яковлева.
«Архитектурный ансамбль на Красной площади далеко не единственное творение зодчего. Вместе с псковскими каменщиками он возводил крепость и первые церкви в завоёванной Казани, храмы в Свияжске», – отметил Михаил Ведерников.
Он добавил, что сегодня эти памятники признаны архитектурными шедеврами и входят в Список Всемирного культурного наследия.
«Псковские зодчие были выдающимися мастерами своего времени. А их талант подарил нам духовные и культурные символы, которые и сегодня объединяют нашу великую многонациональную страну», – заключил глава региона.
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