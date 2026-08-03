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Общество

Заключительный день «Псковских каникул» собрал 19 тысяч гостей

Фестиваль «Псковские каникулы» завершился в областном центре 2 августа. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в финальный день площадки посетили 19 тысяч гостей, а всего за дни работы фестиваля его гостями стали порядка 70 тысяч человек.

  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Детство, лето и ностальгия: второй день «Псковских каникул»
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В последний день для посетителей работали фотозоны, проходили концерты, игры в лото, дегустация блюд советской кухни. Гости приходили семьями и с друзьями, многие были в ретронарядах, отметили организаторы.

«Мы не просто считали гостей – мы ловили моменты: как кто‑то впервые играет в «резиночку», как загорается восторг от узнанной с первых нот песни, как замирает дыхание в ожидании бочонка в лото. Ради этого всё и затевалось. До новых встреч – пусть воспоминания об этих днях будут такими же тёплыми, как летний вечер на набережной», – подытожили в пресс-службе ТКД.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходило с 31 июля до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Для гостей фестиваля организовали иммерсивный спектакль, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), работала выставка «СССР: радио и телевидение», была организована концертная программа.

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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