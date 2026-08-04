От ВАЗа до мопеда: нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

13:54, 04 августа 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 3 августа на Зональном шоссе в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ. За рулём находился 39-летний житель Псковского района с признаками опьянения.

Ещё двух нетрезвых водителей – на скутере и мопеде – полицейские задержали 31 июля и 2 августа в Палкинском и Стругокрасненском районах.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечёт административную или уголовную ответственность. Законодательство предусматривает наказание по статье 12.8 КоАП РФ и статье 264 УК РФ.