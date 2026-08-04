От ВАЗа до мопеда: нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Днём 3 августа на Зональном шоссе в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ. За рулём находился 39-летний житель Псковского района с признаками опьянения.
Ещё двух нетрезвых водителей – на скутере и мопеде – полицейские задержали 31 июля и 2 августа в Палкинском и Стругокрасненском районах.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечёт административную или уголовную ответственность. Законодательство предусматривает наказание по статье 12.8 КоАП РФ и статье 264 УК РФ.
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