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Ушла из жизни ветеран и почётный гражданин Гдовского района Тамара Васильева

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Гдовского района Тамара Васильева скончалась на 97-м году жизни, пишет газета «Гдовская заря».

Тамара Васильева. Фото: газета «Гдовская заря»

Тамара Васильева родилась в деревне Зигоска, до начала войны она успела окончить четыре класса. Потом её семья некоторое время проживала на оккупированной территории.

С 1941 по 1945 год Тамара Васильева работала санитаркой в эвакогоспитале № 26, который входил в состав действующей армии. После увольнения она вернулась на родину. Работала в колхозе «Красный маяк», в совхозе «Смена».

Отработав более 40 лет, в 1987 году Тамара Васильева вышла на заслуженный отдых. Занималась огородом, любила ходить в лес за грибами и ягодами. «Её доброта, простота и внутренняя сила оставались неизменными до последних дней. Светлая память о Тамаре Дмитриевне Васильевой навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал, и в летописи Гдовщины. Приносим свои соболезнования родным и близким», – заключили в редакции.

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