Псковская гусыня Шарлотта в шляпке стала звездой фестиваля «Гусиные бега»

18:25, 04 августа 2026, ПАИ

Гусыня Шарлотта представила Псковскую область на фестивале «Гусиные бега – 2026» в Волоте Новгородской области. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру».

Мероприятие проходило третий год подряд. В программе фестиваля были дефиле и гусиные бега по системе плей-офф: поражение означало вылет. Забеги проводили в несколько этапов: четвертьфинал, полуфинал и финал. Фестиваль собрал зрителей из разных регионов России.

В этом году любимец публики из Пскова – гусь Александр Сергеевич Пушкин – не приехал.

В то же время издание 53news.ru отметило псковскую гусыню Шарлотту за оригинальный костюм: она выступала в шляпке.