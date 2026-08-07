В Псковской областной больнице ответили на вопросы о работе великолукского филиала

15:21, 07 августа 2026, ПАИ

Псковская областная клиническая больница прокомментировала обращения жителей, касающиеся работы её великолукского филиала. В медучреждении ответили на вопросы о зарплате, кадровом составе и диагностике пациентов.

«В последнее время в социальных сетях появилось много вопросов о работе великолукского филиала», – отметили в больнице.

Встречается ли в великолукском филиале некорректное отношение руководства к подчинённым, как начисляется зарплата и стимулирующие выплаты, как проводятся диагностические исследования пациентов, укомплектован ли штат и многое другое – в карточках.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница













Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в Великолукской межрайонной больнице удалось стабилизировать финансовое положение и начать приведение работы медучреждения в соответствие с государственными стандартами.