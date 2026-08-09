Водитель скрылся с места ДТП в Печорах, оставив раненого пассажира
Автомобиль Audi-80 врезался в припаркованный микроавтобус «Газель», который от удара столкнулся с Lada. ДТП произошло возле дома № 14 на улице Сахалин в Печорах, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, оставив в салоне пострадавшего пассажира.
В результате аварии травмы получил 20-летний мужчина. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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