Водитель скрылся с места ДТП в Печорах, оставив раненого пассажира

09:08, 09 августа 2026, ПАИ

Автомобиль Audi-80 врезался в припаркованный микроавтобус «Газель», который от удара столкнулся с Lada. ДТП произошло возле дома № 14 на улице Сахалин в Печорах, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Водитель иномарки скрылся с места происшествия, оставив в салоне пострадавшего пассажира.

В результате аварии травмы получил 20-летний мужчина. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.