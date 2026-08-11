Российский рынок ИИ: цифры растут, логика меняется

08:59, 11 августа 2026, ПАИ

По данным аналитического агентства AIANA, российский рынок ИИ по итогам 2025 года достиг 316,1 миллиарда рублей, показав рост на 29,7%. Это не разовый скачок – за два года объём отрасли увеличился практически вдвое. Эта статистика, считают эксперты, сигнал того, что процесс «ИИзации» идёт уже по всей стране и затрагивает реальный бизнес, а не только витрину крупных корпораций.

Аналитики AIANA насчитали в России 883 компании, работающие в сфере ИИ. Интересно, что самих игроков больше всего среди тех, кто делает готовые продукты под конкретную задачу, – таких компаний 386, но их совокупная доля в выручке рынка составляет лишь 22,6%. Это значит, что рынок пока фрагментирован: множество небольших разработчиков конкурируют за относительно скромный кусок пирога, тогда как основные деньги концентрируются в другом сегменте.

И действительно, крупнейшим сегментом рынка по выручке стало ИИ-оборудование – 31,1% при 148 компаниях. То есть железо – серверы, ускорители, вычислительная инфраструктура – по-прежнему приносит больше денег, чем софт или готовые решения и российский ИИ-рынок сегодня во многом остаётся рынком инфраструктуры.

Смена логики вложений

Но вот что действительно любопытно и заслуживает отдельного внимания: меняется сама логика инвестиций. Средства, которые ещё вчера уходили в прямую закупку оборудования, сегодня перетекают в аренду вычислительных мощностей и во внедрение готовых решений. Косвенно эту тенденцию подтверждают данные смежных исследований: рынок аренды GPU-серверов в России в 2025 году составил 17 млрд рублей, а в 2026 году может вырасти вдвое – до 34 млрд рублей. При этом средняя месячная стоимость аренды вычислительных мощностей для задач ИИ выросла на 64% – до 2,3 млн рублей – против 1,4 млн рублей годом ранее.

Логика бизнеса здесь понятна. Покупка сервера – это капитальные затраты, риск быстрого устаревания техники и необходимость содержать инфраструктуру собственными силами. Аренда мощностей – это операционные расходы, которые проще планировать и которые не требуют многомиллионных вложений «здесь и сейчас». Для среднего и малого бизнеса, у которого нет ресурсов на закупку дорогостоящего оборудования, облачный доступ к ИИ-моделям становится единственным реалистичным путём внедрения технологий.

Кто платит за ИИ

Ещё один показательный штрих: основным заказчиком отрасли остаётся бизнес – корпоративный сегмент формирует 71,9% совокупной выручки рынка, тогда как частные пользователи обеспечивают 15,6%, а государство – лишь 12,5%. Это расходится с распространённым представлением, что драйвером цифровизации в России выступает в первую очередь государственный заказ. На практике именно частные компании – от промышленных предприятий до сервисных бизнесов – оказываются главным источником спроса на ИИ-решения.

Показательный пример – сегмент серверов для ИИ, который в 2025 году вырос более чем в 7 раз и достиг примерно 60 млрд рублей закупок. Здесь картина обратная: крупные компании и государственный сектор покупают более 80% таких серверов, а на госсектор приходится порядка 50–60% спроса. Получается, что оборудование чаще покупают крупные игроки и госструктуры, а аренду и готовые решения выбирает более широкий круг бизнеса – именно за счёт этого смещения и растёт доля сегментов внедрения и аренды в общей структуре рынка.

Что дальше

Прогнозы AIANA рисуют дальнейший рост: к 2030 году рынок может достичь 830 млрд рублей по базовому сценарию, а при ускоренном внедрении ИИ в промышленность, транспорт и госуправление – превысить 1,12 трлн рублей. Консервативный сценарий, если нынешние барьеры (в том числе высокая ключевая ставка и геополитические ограничения) сохранятся, ограничивает рост уровнем 582 млрд рублей.

Так или иначе, тенденция уже обозначена достаточно ясно: рынок отечественного ИИ – это уже не про разовые закупки дорогого оборудования, а про сервисную модель – аренду мощностей и точечное внедрение готовых решений в реальные бизнес-процессы. Для регионов, где капитальные бюджеты компаний ограничены, именно эта смена логики может стать решающим фактором, который откроет доступ к технологиям искусственного интеллекта не только для крупных корпораций, но и для среднего бизнеса.