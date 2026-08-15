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Общество

«Село с богатырским характером»: 550 лет исполнилось Вышгородку в Пыталовском районе

Деревня Вышгородок Пыталовского района отпраздновала своё 550-летие. Участие в праздничных мероприятиях приняли руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Надежда Васильева, глава округа Вера Кондратьева, советник губернатора Псковской области Павел Гомон и другие.

  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях
  • 550 лет исполнилось Вышгородку
    Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсетях

«Село с богатырским характером и многовековой историей. Именно здесь, на берегу реки Лады, в 1476 году заложили пограничную крепость Городец – надёжный щит Псковской земли. Вышгородок выдержал осады, видел и взлёты, и перемены, но главное – сохранил свою душу. Сегодня это не просто пункт на карте, а место силы, где прошлое дышит в каждом камне. Сердце села – величественный храм Бориса и Глеба, который словно собирает вокруг себя всю красоту здешних просторов и память предков», – отметила Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ​

Она также подчеркнула, что сколько бы лет ни прошло, Вышгородок остаётся уютным уголком с крепким духом и добрыми людьми.

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