День деревни отпраздновали в Городовике в Дедовичском районе

16:38, 15 августа 2026, ПАИ

День деревни отпраздновали в деревне Городовик Дедовичского района. Начальник территориального отдела «Вязьевский» Александр Дубрянин поздравил жителей и гостей с праздником, артисты районного центра досуга подготовили концертную программу, а все желающие могли сделать фото в фотозонах, пишет газета «Коммуна».



Фото: Павел Лукин и пресс-служба РОП «Единая Россия»



Фото: Павел Лукин и пресс-служба РОП «Единая Россия»



Фото: Павел Лукин и пресс-служба РОП «Единая Россия»



Фото: Павел Лукин и пресс-служба РОП «Единая Россия»



Фото: Павел Лукин и пресс-служба РОП «Единая Россия»









В этот день традиционно чествовали юбиляров, активную молодёжь и жителей, которые своим трудом внесли вклад в развитие деревни. В праздничных мероприятиях также принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих.

Он тепло поприветствовал участников празднования: «Сегодня мы снова убедились, как много нас объединяет: мероприятия для подрастающего поколения, и душевные песни, и улыбки наших юбиляров. Городовик силён не только своей историей, но и вами – дружными, открытыми, неравнодушными людьми».