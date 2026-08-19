Чейное море?

09:43, 19 августа 2026, ПАИ

Появление фрегата «Адмирал Касатонов» близ острова Фемарн, у подходов к Датским проливам, связывают с резким обострением риторики вокруг возможных задержаний российских судов. Сам факт присутствия военного судна России трактуется западной прессой как сигнал, а не как объявление конкретной операции.

В мировой политике долго существовала удобная для Запада модель: считать, что чужие интересы можно проверять на прочность санкциями, задержаниями судов, блокированием грузов, военной помощью противнику, да чем угодно, а ответная реакция неизбежно останется в пределах дипломатических нот и возмущённых заявлений. Эта модель уходит в прошлое, в том числе и с подачи России.

Защита национальных интересов не сводится к кабинетным переговорам и формуле «мы выражаем озабоченность». Когда речь идёт о безопасности страны, её собственности, торговых маршрутах и попытках вовлечь третьи государства в прямое противостояние, Москва оставляет за собой право отвечать – там и так, как сочтёт необходимым.

Именно в этом контексте следует рассматривать сообщения о фрегате «Адмирал Касатонов», замеченном в районе острова Фемарн – у стратегически важного выхода из Балтики через Датские проливы. Для западных газет это стало поводом для тревожных заголовков: корабль шёл с отключённым транспондером, а его вооружение включает «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы».

Но, возможно, больше всего Запад тревожит не сам силуэт российского фрегата на горизонте. Его тревожит оспаривание того, что тщательно выстраиваемая концепция Балтики как внутреннего моря НАТО рушится на глазах. И да, у России есть здесь свои незыблемые права, свои маршруты и свои интересы.

Поводом для напряжённости стали дискуссии в Европе о задержании и изъятии судов, которые западные государства связывают с российскими грузоперевозками и так называемым теневым флотом. В Москве такие планы оценивают как пиратство и грабёж: если имущество пытаются отобрать не по праву, а по политическому решению, то красивое словосочетание «санкционное правоприменение» не меняет сути дела. Пиратство оно и есть пиратство.

А потому присутствие «Адмирала Касатонова» в районе Датских проливов можно считать не угрозой судоходству, а напоминанием: ответные возможности существуют. И они не обязаны ограничиваться теми географическими координатами, которые были бы удобны Брюсселю или Лондону.

Отдельная линия – Великобритания. Сергей Лавров заявил, что Россия вправе рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории РФ как участие в войне «со всеми вытекающими последствиями». Эти слова прозвучали на фоне сообщений о применении в дальних ударах по России британских беспилотников и обвинений Москвы в прямом вовлечении британской стороны.

Это очередной важный рубеж. Одно дело – политическая поддержка, поставки, заявления о «солидарности». И совсем другое – прямое участие в нанесении ударов по территории ядерной державы. Разговор уже нельзя вести так, будто Лондон остаётся сторонним наблюдателем конфликта.

В последние годы западные политики привыкли повышать ставки чужими руками. Они вооружают, обучают, координируют, помогают с разведданными, расширяют номенклатуру вооружений, а затем рассчитывают сохранить для себя комфортную роль стороннего комментатора. Но у этой логики есть предел. Если участие становится прямым, то и ответственность перестаёт быть символической. Это не «эскалационная риторика» сама по себе. Это предупреждение о том, что игра в одностороннюю безнаказанность закончилась.

К слову, западные наблюдатели часто называют любое самостоятельное действие России «эскалацией». Российский корабль в международных водах – «угроза». Защита торговых маршрутов – «давление». Заявление о праве на ответ – «шантаж».

Но послушайте, когда европейские страны обсуждают задержание чужих судов, если британская военная инфраструктура оказывается вовлечённой в удары по российской территории, если санкции всё чаще превращаются в попытку присвоить имущество – это и есть повышение ставок.

Россия не обязана принимать навязанные ей правила, по которым другим позволено всё, а ей – только терпение. Конечно, сила нужна не для того, чтобы искать конфликт. Сила нужна, чтобы конфликт не искали с тобой. В этом и состоит главный смысл нынешнего сигнала: безопасность, собственность и суверенитет России не являются предметом торга – нигде.