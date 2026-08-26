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Культура

«Что мы знаем о сето?»: в Пскове прошла лекция о традициях народа

Интерактивная лекция «Что мы знаем о сето?» и мастер-класс по плетению традиционного пояса состоялись в Пскове в рамках «Недели культуры сето», приуроченная к Году единства народов России. Гости мероприятия погрузились в историю и ремесленные традиции этого уникального народа, сообщила ПАИ организатор встречи, заместитель председателя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето», руководитель детского этнографического ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо.

Фото: Андрей Кокшаров

«Мы говорили о сето, о людях, которые очень преданы своей земле и месту, где они живут. И о том, что сегодня крайне важно сохранять национальную культуру сето, потому что их осталось немного. Чем больше внимания мы уделяем этой культуре, тем больше шансов, что она проживёт ещё долгие годы», – сказала Вариксоо. Она также отметила, что русские и сето на протяжении веков жили вместе и поддерживали друг друга, несмотря на разницу в языках и мировоззрении.

По словам Елены Вариксоо, публика проявила живой интерес к культуре сето: «Задавали очень много вопросов. Узнавали об обрядах, спрашивали про быт». Особый отклик вызвал мастер-класс по плетению традиционного пояса. «Такая, казалось бы, простая вещь, каждый может её сделать. Тем не менее, оказывается, никто не знал, что так можно. И это тоже для многих стало открытием, что ты буквально за десять минут можешь сделать себе красивый шнурок-пояс, который можешь использовать по назначению. Очень практичный получился мастер-класс», – поделилась она.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

В масштабном открытии Года единства народов России приняла участие и Псковская область. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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