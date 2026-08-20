Неделя культуры народа сето стартует в Псковской области 22 августа

14:46, 20 августа 2026, ПАИ

Неделя культуры народа сето, приуроченная к Году единства народов России, начнётся в Псковской области 22 августа. В рамках просветительских мероприятий дети из Пскова познакомятся с самобытной культурой одного из самых малочисленных коренных народов России. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала заместитель директора по УВР Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского этнографического ансамбля сето «Птенцы» Елена Вариксоо.

«Мы знакомим детей из Пскова с культурой и языком сето. Рассказываем, чем сето похожи и не похожи на другие народы, проживающие на территории нашего региона. Такие мероприятия нужны для того, чтобы сохранять этнокультурное и историческое наследие народов России. И это важно для гармонизации межэтнических отношений. Когда мы знаем друг о друге больше, мы друг друга не боимся и относимся с очень большим теплом и уважением», – отметила Елена Вариксоо.

22 и 24 августа для детей из Пскова пройдут выездные экскурсии. Маршрут включает посещение музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово, где гостей ждёт экскурсия по подлинной усадьбе семьи Кюлаотс, знакомство с бытом и традиционными ремёслами. Затем ребята отправятся в Печоры, где для них организуют интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето». Также в программе – мастер-класс по приготовлению традиционного сетоского манного мусса.

«Дети посетят музей-усадьбу народа сето в Сигово – центр сохранения культуры народа. Также мы отправимся в Печоры – место крайне важное: оно было религиозным центром и местом Крещения для всех сето. Также предусмотрено знакомство с Псково-Печерским монастырём и экспозицией музея истории города, где хранятся серебряные украшения и костюмы сето. В музее дети встретятся с детским этнографическим ансамблем «Птенцы», споют песни и выучат несколько слов на сетоском языке, чтобы лучше понять культуру», – рассказала Елена Вариксоо

26 августа уже в Пскове, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится интерактивная лекция «Что мы знаем о сето?» с мастер-классом по изготовлению национального пояса.

Неделя культуры завершится 28 августа 19-м международным этнокультурным фестивалем «Сетомаа. Семейные встречи» в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

В масштабном открытии Года единства народов России приняла участие и Псковская область. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.