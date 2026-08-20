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Неделя культуры народа сето стартует в Псковской области 22 августа

Неделя культуры народа сето, приуроченная к Году единства народов России, начнётся в Псковской области 22 августа. В рамках просветительских мероприятий дети из Пскова познакомятся с самобытной культурой одного из самых малочисленных коренных народов России. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала заместитель директора по УВР Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского этнографического ансамбля сето «Птенцы» Елена Вариксоо.

Фото: ПАИ

«Мы знакомим детей из Пскова с культурой и языком сето. Рассказываем, чем сето похожи и не похожи на другие народы, проживающие на территории нашего региона. Такие мероприятия нужны для того, чтобы сохранять этнокультурное и историческое наследие народов России. И это важно для гармонизации межэтнических отношений. Когда мы знаем друг о друге больше, мы друг друга не боимся и относимся с очень большим теплом и уважением», – отметила Елена Вариксоо.

22 и 24 августа для детей из Пскова пройдут выездные экскурсии. Маршрут включает посещение музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово, где гостей ждёт экскурсия по подлинной усадьбе семьи Кюлаотс, знакомство с бытом и традиционными ремёслами. Затем ребята отправятся в Печоры, где для них организуют интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето». Также в программе – мастер-класс по приготовлению традиционного сетоского манного мусса.

«Дети посетят музей-усадьбу народа сето в Сигово – центр сохранения культуры народа. Также мы отправимся в Печоры – место крайне важное: оно было религиозным центром и местом Крещения для всех сето. Также предусмотрено знакомство с Псково-Печерским монастырём и экспозицией музея истории города, где хранятся серебряные украшения и костюмы сето. В музее дети встретятся с детским этнографическим ансамблем «Птенцы», споют песни и выучат несколько слов на сетоском языке, чтобы лучше понять культуру», – рассказала Елена Вариксоо

26 августа уже в Пскове, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится интерактивная лекция «Что мы знаем о сето?» с мастер-классом по изготовлению национального пояса.

Неделя культуры завершится 28 августа 19-м международным этнокультурным фестивалем «Сетомаа. Семейные встречи» в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

В масштабном открытии Года единства народов России приняла участие и Псковская область. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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