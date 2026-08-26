Дом‑музей академика Виноградова отметит два юбилея

19:57, 26 августа 2026, ПАИ

В этом году Мемориальный дом-музей академика Виноградова отмечает сразу два юбилея: 135 лет со дня рождения учёного и 40 лет со дня открытия музея. О юбилейных мероприятиях, приуроченных к двум знаменательным датам, рассказала руководитель дома‑музея Татьяна Бобкина в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

«В этом году мы отметим сразу два юбилея: 135 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Виноградова и 40 лет с того момента, как музей впервые распахнул свои двери перед посетителями. Это было большое событие в жизни не только Великих Лук, но и всей страны», – подчеркнула гостья эфира.

Согласно постановлению Совета Министров СССР музей был открыт в 1986 году в день 95‑летия учёного.

Как подчеркнула руководитель музея, на протяжении 40 лет учреждение неизменно следует своей главной миссии – сохраняет память о великом русском математике Иване Матвеевиче Виноградове. Важную роль в работе музея играет сотрудничество с ведущими научными организациями.

«Долгое время дом‑музей сотрудничает с Математическим институтом имени В. А. Стеклова Российской академии наук. Иван Матвеевич стоял у истоков его создания и руководил им около 50 лет. Ну и, конечно, мы поддерживаем тёплые взаимоотношения с учёными‑математиками», – отметила эксперт.

В юбилейном году запланирован насыщенный цикл мероприятий, добавила она. В них примут участие учёные‑математики из института В. А. Стеклова и студенты МГУ. Кроме того, музей готовит совместные проекты с сотрудниками Политехнического университета Петра Великого.