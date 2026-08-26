Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12 тысяч посетителей собрала молодёжная площадка в первый день работы выставки «Россия начинается здесь»

В первый день работы выставки «Россия начинается здесь» молодёжная площадка в Финском парке в Пскове привлекла 12 тысяч гостей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: ПАИ

Центральным событием программы стал концерт на главной сцене: перед посетителями выступили участники региональной арт‑резиденции «Таврида», различные музыкальные группы, а главными артистами вечера стал музыканты из дуэта Nansi & Sidorov.

Помимо музыкальной программы, для молодёжи была подготовлена насыщенная образовательная часть. В парке работали интерактивные площадки «Движения первых», «Волонтёров Победы» и Российских студенческих отрядов. Гости могли узнать о деятельности этих организаций, поучаствовать в мастер‑классах, а также посмотреть на зажигательные батлы брейкинг‑центра «О54».

Организатором молодёжной программы выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил организаторов и всех участников за создание атмосферы праздника и единства.

Выставка продолжит работу до 30 августа. Всех желающих приглашают посетить павильоны муниципалитетов – там можно ознакомиться с историей, традициями и достижениями разных районов Псковской области.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






26 августа 2026

Михаил Ведерников – об итогах полуфинала «Большой перемены»: Пусть яркие идеи молодёжи обязательно получат своё продолжение
26 августа 2026

В Псковской области усиливают подготовку спортивных кадров и развивают инфраструктуру для людей с ОВЗ
26 августа 2026

12 тысяч посетителей собрала молодёжная площадка в первый день работы выставки «Россия начинается здесь»
26 августа 2026

Митрополит Матфей: Взаимодействие церкви и системы образования региона стало живой реальностью
26 августа 2026

Реконструкция очистных сооружений в Дедовичском районе достигла почти 50 % готовности
26 августа 2026

Опоры путепровода Северного обхода возводят в Пскове
26 августа 2026

Золотой стандарт в диагностике рака назвали врачи
26 августа 2026

На стройках в Пскове выявили четырёх не состоящих на воинском учёте граждан

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...