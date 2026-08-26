12 тысяч посетителей собрала молодёжная площадка в первый день работы выставки «Россия начинается здесь»

20:50, 26 августа 2026, ПАИ

В первый день работы выставки «Россия начинается здесь» молодёжная площадка в Финском парке в Пскове привлекла 12 тысяч гостей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Центральным событием программы стал концерт на главной сцене: перед посетителями выступили участники региональной арт‑резиденции «Таврида», различные музыкальные группы, а главными артистами вечера стал музыканты из дуэта Nansi & Sidorov.

Помимо музыкальной программы, для молодёжи была подготовлена насыщенная образовательная часть. В парке работали интерактивные площадки «Движения первых», «Волонтёров Победы» и Российских студенческих отрядов. Гости могли узнать о деятельности этих организаций, поучаствовать в мастер‑классах, а также посмотреть на зажигательные батлы брейкинг‑центра «О54».

Организатором молодёжной программы выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил организаторов и всех участников за создание атмосферы праздника и единства.

Выставка продолжит работу до 30 августа. Всех желающих приглашают посетить павильоны муниципалитетов – там можно ознакомиться с историей, традициями и достижениями разных районов Псковской области.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.