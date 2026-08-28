Вопрос дня: как мы готовились к 1 сентября?

12:35, 28 августа 2026, ПАИ

У каждого из нас есть свой «тот самый» день, когда лето заканчивается и начинается что-то новое, неизведанное и очень волнительное. Но за этим днём стоит целая история. Это не просто поход в магазин за формой или выбор ранца, а своего рода инвестиции. Вложение времени, сил, нервов будущее своего ребёнка. Когда родители за три месяца начинают присматривать портфель, когда мама подворачивает брюки формы, потому что «на вырост» и до синевы отбеливает воротнички, чтобы они были идеально белыми. Это общий семейный проект: с бюджетированием, обсуждениями и совместными походами по магазинам.

Мы спросили у наших собеседников, как они готовились к 1 сентября - и у каждого оказалась своя, очень личная история. Кто-то мечтал о портфеле за несколько месяцев, кто-то с нетерпением ждал возможности продемонстрировать умение читать, а кто-то просто хотел, чтобы лето никогда не кончалось. Но у всех этот день остаётся в памяти навсегда. Ведь 1 сентября - это не просто начало учебного года. Это начало новой главы, и родители вместе с детьми пишут её с первой страницы.

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов:

- В первый класс я пошёл в 1978 году. Помню этот день: было дождливо, я в куртке, с цветами. 4-я школа Пскова, большая линейка. Меня посадили за третью парту в центральном ряду, а по соседству сидела девочка с огромными белыми бантами. Первый урок провела Татьяна Степановна, наш классный руководитель.

Готовились к школе серьёзно. Форма была единой: синий пиджачок и брюки. Чтобы её купить, нужна была справка из школы или специальный талон, и найти нужный размер было настоящим испытанием. Покупали на вырост, подворачивали, а потом разворачивали. Помню, как мы ходили в магазин, где висели ряды одинаковых синих и чёрных форм для мальчиков и девочек - это было целое событие. Школьные принадлежности тоже доставали не сразу. Счётные палочки, транспортиры, циркули - я тогда половины названий не знал, но купить было нужно.

Ещё запомнились плакаты с портретами Пушкина и Толстого и уроки правописания, где мы учились правильно сидеть и держать ручку. А главное, техника чтения. Татьяна Степановна сидела рядом, засекала время, а мы читали вслух, стараясь уложиться в норму. Я всегда читал больше ста слов в минуту, и это было предметом гордости.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер:

- К новому учебному году мы готовились заранее. За два-три месяца, проведённых за городом, всегда с особым чувством возвращался в город. Прохладные дни августа навевали грусть по уходящему лету, но при этом с большим трепетом я ждал встречи с друзьями-одноклассниками. Всегда было интересно увидеть ребят спустя несколько месяцев, кто и как изменился, что нового узнал.

Обязательный медосмотр перед началом учебного года - это тоже был целый ритуал. Мы собирались небольшой компанией друзей и шли в поликлинику вместе, заодно обсуждая планы на новый учебный год.

1 сентября для меня всегда было чем-то новым. Новый портфель или рюкзак, потому что старые за год изнашивались. Новые учебники, с каждым годом их становилось всё больше, они всегда были чуть шире и толще. Это было напоминанием, что ты становишься старше и ответственности прибавляется. Особенно запомнились букеты с дачной грядки, которые бережно вырастила мама и срезала в последние дни уходящего, уже прохладного лета. Я нёс эти разноцветные пышные астры очень бережно, чтобы подарить их любимому учителю, который встретит на пороге школы.

Этот день навсегда остался в памяти как нескончаемый поток нарядных, счастливых ребят, готовых к новым свершениям. Мы шли на праздник всей семьёй, и это создавало неповторимое ощущение моего личного праздника, когда провожают, поддерживают и верят в тебя. Эти моменты, наверное, и есть самое ценное в воспоминаниях о школе.

Заведующая центром психологии, специального образования и инклюзии ПОИПКРО Надежда Алексеева:

- Я очень хотела в школу. Всё дошкольное детство я играла в учительницу, и мечта поскорее сесть за парту была главной. Но у меня день рождения 2 октября, и в те годы принимали только тех, кому уже исполнилось семь. Когда родители привели меня в школу, директор сказала: «Ей ещё нет семи лет, пусть подождёт». Но папа с мамой уговорили проверить мои знания, и учительница согласилась позаниматься со мной. Меня взяли - и это было просто счастье.

Я помню свой лакированный ранец: на нём был светофорчик, и я его обожала. Самое яркое впечатление - первая учительница, Анастасия Дмитриевна. У неё был удивительный почерк, словно бисер, и мы все старались писать так же. Я училась в Сосновской школе, куда ездила каждый день из Снятной горы.

К 1 сентября, пока я была маленькая, мама обязательно стирала и наглаживала белые воротнички и манжеты. А когда я стала пионеркой, быстро научилась завязывать галстук с идеально ровным узелком. Я была председателем Совета дружины и каждое утро гладила галстук, чтобы он был упругим, а не висел тряпкой. И у меня этот узел здорово получался.

Главный врач Женской консультации Псковского перинатального центра Ирина Цуканова:

- 1 сентября я помню дважды: когда сама была маленькой и когда собирала дочь. В 70-е годы родители готовились к школе заранее, чуть ли не за три месяца. Мне заранее купили очень нарядный синий портфель с красными элементами! Я доставала его каждый день, раскладывала тетрадки и снова собирала, так не терпелось пойти с ним в школу.

Само 1 сентября запомнилось цветами - в те годы все дарили гладиолусы или астры. У нас даже есть фотография: на ней не видно детей, только огромные букеты, за которыми мы все прячемся.

А когда моя дочь пошла в ту же, 19-ю школу, где училась я и где преподавала моя мама, это было очень волнительно. Собирать её было проще: мы купили на рынке красивый синий вельветовый сарафан. В ту пору рынок был главным местом для покупок, и сарафан мы нашли именно там. Дочь, как и я когда-то, очень ждала 1 сентября, потому что уже умела читать и писать. Помню её нарядную, серьёзную - и у меня на душе было тепло от того, что всё повторяется...

Директор инженерно-экономического лицея имени академика И. М. Виноградова, депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина:

- Мои сборы в школу всегда начинались с кос. Бабушка заплетала мои длинные волосы и обязательно делала огромный белый бант, какой носят только 1 сентября. Форма была коричневая, с белым фартуком, очень красивая. А из цветов я всегда вспоминаю гладиолусы, иногда они были выше меня. К 1 сентября у меня всегда был новый портфель, от которого исходил тот самый запах новизны. Но главная гордость - мои школьные принадлежности, потому что ни у кого таких не было. Наши родственники жили в Риге и Минске и привозили красивые пеналы, линейки, карандаши с рисунками и это прибавляло мне хорошего настроения перед началом учебного года.

Почему-то с детства я представляла, как буду собираться на 1 сентября, когда стану учителем. И вот оно случилось: я не просто учитель, а директор школы. Каждый год я покупаю себе набор ручек: красных, синих, зелёных, чёрных, обязательно гелевых, а еще множество тетрадей и ежедневник. И, конечно, школьный журнал, потому что бумажный надёжнее. Мой новый год начинается 1 сентября, и я всегда поздравляю коллег с этим праздником. Единственное, что изменилось, - я больше не завязываю банты.

Председатель комитета по экономической политике и АПК Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов:

- Сказать, что я с нетерпением ждал 1 сентября, не могу. Лето было тёплым и солнечным, хотелось гулять, рыбачить, бегать. Я из многодетной семьи и готовили к школе не только меня. Помню, у нас была единая форма, но её носили только до третьего класса, потом отменили. Вспоминается, как нас принимали в пионеры - сначала пятерых отличников, и я попал в это число. Гордился ужасно! А в комсомол уже не пошёл, потому что Союз развалился.

Портфель я не собирал загодя, чаще это делали родители, а сам я заполнял дневник и раскладывал учебники уже после 1 сентября, когда появлялось расписание.

Мои каникулы всегда проходили в деревне у бабушки и дедушки под Новосокольниками. Они были люди труда, дедушка работал бригадиром в колхозе. Вставал я с ними рано, помогал по хозяйству: сено, огород, а потом - рыбалка, грибы. Это была беззаботная жизнь, хотя и трудовая. Поэтому 1 сентября я воспринимал не как начало праздника, а, скорее, как конец свободы. Но это не значит, что в школе было плохо, Новосокольническая городская школа была отличной, и я благодарен учителям и друзьям, но сборы в 1 класс не оставили во мне такого яркого следа, как деревенское лето.