Росздравнадзор подтвердил право ПсковГУ обучать студентов по медицинским направлениям

11:42, 28 августа 2026, ПАИ

ПсковГУ успешно прошёл проверку Росздравнадзора по медицинским направлениям подготовки. Положительное заключение ведомства позволяет вузу продолжить обучение студентов и ординаторов по соответствующим образовательным программам, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проверка проводится в отношении российских колледжей и вузов, которые готовят специалистов в сфере медицины. Эксперты оценивают соответствие образовательного процесса установленным требованиям, в том числе квалификацию преподавателей, оснащение учебных помещений, а также условия для практической подготовки студентов.

В результате проверки ПсковГУ подтвердил возможность продолжить обучение по направлениям «Лечебное дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», а также по программам ординатуры «Терапия» и «Педиатрия».

«Мы подтвердили право на предоставление качественного образования студентам. У нас преподаёт сильный профессорско-преподавательский состав. Клиническую базу для студенческой практики составляют больше 30 больниц, поликлиник и медицинских центров Псковской области. Всё это позволяет готовить профессионалов высокого уровня и закрывать кадровую потребность региона», – отметила заведующая кафедрой клинической медицины ПсковГУ Наталья Иванова.

В университете подчёркивают, что значительная часть подготовки будущих медиков проходит на базе медицинских организаций региона. Это позволяет студентам получать практический опыт в условиях реальной клинической работы.

ПсковГУ прошёл необходимые процедуры до 1 сентября. С 1 марта 2026 года для образовательных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования, действуют дополнительные требования, установленные федеральным законодательством. Росздравнадзор осуществляет контроль за их соблюдением.

Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ могут заранее оформить пропуска перед началом учебного года.