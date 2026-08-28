Педагогика и лечебное дело стали лидерами среди направлений поступления в вузы в 2026 году

11:25, 28 августа 2026, ПАИ

Педагогическое образование и лечебное дело стали самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в рамках приёмной кампании 2026 года, следует из данных Минобрнауки, которые есть в распоряжении РИА Новости. Набор студентов продолжается.

Самой востребованной специальностью в ходе текущей приёмной кампании в российские вузы стало педагогическое образование, а также лечебное дело. По данным Минобрнауки, на программу «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки зачислена 31 тысяча абитуриентов, на «Лечебное дело» – 20,3 тысячи, ещё 14,7 тысячи человек поступили на педагогику без двух профилей подготовки. Всего в университеты страны уже принято более 450 тысяч студентов.

Кроме того, в число популярных направлений вошли строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика, информационные системы, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование.

«Приём по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры продолжается», – отметили в Минобрнауки.