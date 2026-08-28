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Общество

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт сегодня в Псковской области

Этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт сегодня, 28 августа, в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ
  • Королевство Сетомаа: фестиваль народа сето в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ

Праздник приурочен к Успению Пресвятой Богородицы – одному из самых значимых праздников для православных верующих, который для малочисленного коренного народа сето является особенно важным.

Традиции празднования Успения сетоские семьи бережно хранят и по сей день. К празднику готовятся всей семьёй: в доме наводят чистоту и порядок, украшают красный угол белыми вышитыми полотенцами, готовят угощения. Праздник начинается с литургии и крестного хода в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, после чего семья собирается за большим столом, а затем наступает время народных гуляний – традиционного сетоского Кирмаша.

«Сегодня этот старинный сетоский обычай перерос в теплый и уютный этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово», – отметили в музее.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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