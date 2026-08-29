Ветераны СВО из Псковской области выступили на турнире «Кубок героев»
Ветераны СВО из Псковской области представили региона на всероссийском турнире по плаванию «Кубок героя». Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.
Турнир в Новгородской области состоялся сегодня, 29 августа. Соревнования проходили на дистанции 50 метров вольным стилем в нескольких категориях.
«Их воля к победе, стойкость и дисциплина – лучший пример несгибаемого характера наших защитников. От всей души желаем парням новых рекордов, крепкого здоровья и громких побед! Гордимся вами», – подчеркнули в Ассоциации ветеранов СВО.
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