Ветераны СВО из Псковской области выступили на турнире «Кубок героев»

23:04, 29 августа 2026, ПАИ

Ветераны СВО из Псковской области представили региона на всероссийском турнире по плаванию «Кубок героя». Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.

Турнир в Новгородской области состоялся сегодня, 29 августа. Соревнования проходили на дистанции 50 метров вольным стилем в нескольких категориях.

«Их воля к победе, стойкость и дисциплина – лучший пример несгибаемого характера наших защитников. От всей души желаем парням новых рекордов, крепкого здоровья и громких побед! Гордимся вами», – подчеркнули в Ассоциации ветеранов СВО.