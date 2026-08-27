Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Заряжаются как смартфон»: эксперт оценил перспективы перехода на электромобили в России

Смену потребительского внимания с классических машин на электромобили фиксируют эксперты. Электрокар заряжается почти как смартфон и может преодолевать значительные расстояния, однако перспектива расширения этого сектора не так однозначна. Подробнее об этом – в материале tmn.aif.ru.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По данным Минпромторга, с начала года продажи новых электромобилей и гибридов выросли почти вдвое. За семь месяцев доля таких автомобилей на рынке выросла с 36 тысяч штук до 70 180. Но, по мнению генерального директора одной из российских сетей аренды автомобилей Дмитрия Матвеева, перспектива стремительного перехода россиян на электротранспорт пока преждевременна.

У независимых от бензина машин есть большое преимущество – экологичность. При движении электромобиль не производит вредных выбросов в атмосферу. Важно и то, что зарядка гибридов обходится значительно дешевле, чем покупка бензина или дизеля. В некоторых случаях экономия за год может достигать 100 тысяч рублей.

Стоимость доступных электрокаров на сегодняшний день, по подсчётам специалистов, начинается от 1,9-2,6 миллиона рублей, более дорогих – от четырёх миллионов рублей.

Кроме того, из-за дефицита сервисных точек и высокой цены на комплектующие страховка электромобиля стала дорогим удовольствием. Высокая стоимость моделей и неразвитость зарядной инфраструктуры, скорее всего, не даст превысить те самые 0,2 % от общего числа легковых автомобилей.

Несмотря на это, по прогнозам, к концу года доля гибридных автомобилей, которые для движения используют два источника энергии – бензин и ток, может вырасти до 10 %.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






27 августа 2026

Касса Псковского театра драмы возвращается к ежедневному режиму работы
27 августа 2026

О культуре народа сето поговорят сегодня на «Серебряном дожде»

27 августа 2026

Экспресс-подготовка первоклассников: с чего начать за неделю до школы

27 августа 2026

«Школа будущих родителей»: как подготовить ребёнка к детскому саду
27 августа 2026

Бизнес-встреча с предприятиями Витебской области пройдёт в Пскове
27 августа 2026

В Псковской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма
27 августа 2026

Минстрой выберет лучшие реализованные инициативы по развитию городской среды
27 августа 2026

Более 30 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...