«Заряжаются как смартфон»: эксперт оценил перспективы перехода на электромобили в России

08:50, 27 августа 2026, ПАИ

Смену потребительского внимания с классических машин на электромобили фиксируют эксперты. Электрокар заряжается почти как смартфон и может преодолевать значительные расстояния, однако перспектива расширения этого сектора не так однозначна. Подробнее об этом – в материале tmn.aif.ru.

По данным Минпромторга, с начала года продажи новых электромобилей и гибридов выросли почти вдвое. За семь месяцев доля таких автомобилей на рынке выросла с 36 тысяч штук до 70 180. Но, по мнению генерального директора одной из российских сетей аренды автомобилей Дмитрия Матвеева, перспектива стремительного перехода россиян на электротранспорт пока преждевременна.

У независимых от бензина машин есть большое преимущество – экологичность. При движении электромобиль не производит вредных выбросов в атмосферу. Важно и то, что зарядка гибридов обходится значительно дешевле, чем покупка бензина или дизеля. В некоторых случаях экономия за год может достигать 100 тысяч рублей.

Стоимость доступных электрокаров на сегодняшний день, по подсчётам специалистов, начинается от 1,9-2,6 миллиона рублей, более дорогих – от четырёх миллионов рублей.

Кроме того, из-за дефицита сервисных точек и высокой цены на комплектующие страховка электромобиля стала дорогим удовольствием. Высокая стоимость моделей и неразвитость зарядной инфраструктуры, скорее всего, не даст превысить те самые 0,2 % от общего числа легковых автомобилей.

Несмотря на это, по прогнозам, к концу года доля гибридных автомобилей, которые для движения используют два источника энергии – бензин и ток, может вырасти до 10 %.