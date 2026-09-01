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Политика

Ход избирательной кампании обсудят в эфире программы «Оглавление»

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

Фото: ПАИ

Как проходит агитационный период? Допустимы ли в АПМ объявления, например «продам гараж»? Проявляют ли партии – участники выборов активность в подготовке наблюдателей? Будут ли организованы избирательные участки вблизи границы для наших соотечественников в Латвии и Эстонии? Кто такой кандидат Светолапка и кто её соперники? Кто и как задумал в дни голосования собрать псковское вече? Готова ли избирательная система к форс-мажорам, например к непогоде?

Эти и другие темы с Игорем Соповым обсудит ведущий Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфире «Серебряного дождя» в Пскове в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеоверсию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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