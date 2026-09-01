Октябрьский проспект в Пскове снова в строю: завершена двухэтапная замена сетей водоотведения

12:01, 01 сентября 2026, ПАИ

Оба этапа масштабного проекта по замене сетей водоотведения на Октябрьском проспекте завершили в Пскове. Работы, которые проводило муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал», нельзя назвать рядовым ремонтом: это технически сложный комплекс операций, от которых напрямую зависела стабильность городской инфраструктуры и комфорт тысяч жителей. Подрядчиком работ выступило ООО «Содружество-строй», сообщили ПАИ в горводоканале.

Магистраль под Октябрьским проспектом, как уточнили на предприятии, один из ключевых узлов системы водоотведения центра города: по ней отводятся стоки от большого числа жилых домов. Кроме того, это одна из центральных дорожных улиц Пскова, поэтому критически важно было провести работы в кратчайшие сроки.

«Проблема заключалась не просто в износе труб – сама конструкция серьёзно просела. Это создавало реальную угрозу аварий: при дальнейшей эксплуатации риск прорыва или деформации сети рос бы с каждым месяцем. Чтобы не доводить до коммунального коллапса, специалисты горводоканала решили действовать на опережение и провести полную замену двух канализационных колодцев», – отметили специалисты.

Эксперты обращают внимание, что сложность работ определили сразу несколько факторов. В первую очередь это глубина залегания. Колодцы находились на глубине пяти-шести метров, а это уже серьёзная геотехническая задача: нужно было обеспечить устойчивость стенок котлована, грамотно организовать выемку грунта и безопасный спуск и подъём материалов и ремонтников.

Вторая возникшая сложность – это городская застройка и трафик. Участок расположен в оживлённой части города, где любое вмешательство в дорожное полотно сразу сказывается на транспортной ситуации. Помимо этого, канализация должна работать всегда: даже во время полной замены колодца нельзя допустить сбоев для жителей. Поэтому на протяжении работ велась непрерывная перекачка стоков.

Учитывая сложность и масштаб работ, горводоканал реализовал целый комплекс мер, чтобы город продолжал жить в привычном ритме. Пока новые колодцы не были запущены в штатном режиме, стоки перекачивали по временной схеме. Это позволило полностью исключить перебои в водоотведении для жителей окрестных домов.

На время ремонта движение личного транспорта на участках перекрывали, но для городских автобусов и спецслужб выделяли отдельные полосы. Такой подход позволил сохранить транспортную доступность района и не парализовать пассажирские перевозки.

Кроме того, проект специально разбили на два этапа с недельным перерывом между ними. Это помогло разгрузить город и дать дорожному движению восстановиться.

Особое внимание уделили уплотнению грунта: это критически важный этап, который предотвращает просадку дорожного полотна в будущем. Работы велись строго по графику, а при возможности специалисты старались завершать отдельные операции раньше срока.

«Такой подход – показатель высокой организации и ответственности. Результат: надёжность на годы вперёд. Сегодня на месте масштабных раскопов – аккуратное дорожное покрытие, а под ним – надёжная, современная система водоотведения. Просадка, которая грозила авариями, устранена, а риск коммунальных сбоев на этом участке сведён к минимуму», – заметили в горводоканале.

Специалисты резюмировали, что этот проект – яркий пример того, как плановая реновация и технически выверенные решения позволяют не просто «латать дыры», а системно укреплять городскую инфраструктуру. Благодаря своевременным и сложным работам центр Пскова получил долговечную магистраль, которая будет служить городу ещё много лет, подчеркнули в горводоканале.