Непогода надвигается на Псковскую область

16:03, 01 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается днём 2 сентября в Псковской области. Ночью регион может накрыть непогода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, в ночные часы в большинстве районов ожидаются ливни и грозы, местами – очень сильный дождь и сильный ливень, днём осадки будут кратковременными, в отдельных районах возможна гроза. Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +16 до +21.

Будет дуть западный ветер, его скорость составит 9–14 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове ночью ожидаются ливни и гроза, днём – кратковременные дожди. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днём – от +18 до +20.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Псковской области будет теплее климатической нормы.