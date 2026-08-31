91 студенческий куратор ПсковГУ готов встретить первокурсников

11:30, 31 августа 2026, ПАИ

В ПсковГУ завершилась юбилейная школа студенческих кураторов. В течение трёх дней участники проходили тренинги и практикумы, участвовали в мастер-классах, слушали лекции и готовились к итоговому тестированию, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

По итогам обучения 91 участник получил статус студенческого куратора. Уже в День знаний именно они встретят новых студентов и помогут им адаптироваться к университетской жизни в течение первого семестра.

Уже на следующей неделе кураторы проведут первые организационные встречи со своими группами. Они познакомят первокурсников друг с другом, расскажут об учебном процессе и университетской жизни, а также помогут новичкам быстрее освоиться и почувствовать себя частью ПсковГУ.

Школа студенческих кураторов проходит в рамках проекта «Комплекс адаптационных мероприятий «Старт». Проект реализуется при поддержке гранта Росмолодёжи «вМесте».

Советы о том, как без стресса пережить первую учебную неделю в университете, дали студентам психологи ПсковГУ.