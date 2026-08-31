Четыре ключевых сервиса ЕКП «Псковская»: чем полезна карта

22:27, 31 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября стартует выпуск карт ЕКП «Псковская» для взрослых и ЕКПшка «Псковская» для детей. На сегодняшний день в высокой степени готовности четыре ключевых сервиса.

Речь идёт о функциях карты, связанных со школьным модулем (для контроля прохода в здания и оплаты питания), возможности оплаты проезда в общественном транспорте; социальный блок, обеспечивающий начисление выплат, а также региональная программа «Псков.Старт» для привязки электронного сертификата.

Проект уже протестировали в 29 школах региона совместно с министерством образования Псковской области. Как пояснил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, в учебных заведениях реализована система контроля доступа с помощью карты: «Ребёнок приходит в школу, прикладывает карту. В этот момент родителям в личный кабинет приходит оповещение о том, что ребёнок на месте».

Не менее важной спикер назвал систему управления питанием в школьных столовых: «Это возможность, во‑первых, безналичной оплаты. А во‑вторых, родитель видит, что ребёнок покупает, и главное — может контролировать, то есть запрещать, в том числе приобретение тех или иных продуктов питания, например, если есть проблемы мо здоровьем, либо какие‑то предпочтения».

Отдельной особенностью проекта стали уникальные стикеры для карт: «Мы сделали стикеры уникальными для каждого нашего муниципального округа. То есть Барсики, они разные и с местной привязкой", – отметили в ходе совещания.

Кроме того, в систему интегрированы бесплатные образовательные курсы и программы дополнительного образования — они доступны детям начиная с шести лет.

«Единая карта псковича объединяет все эти функции на одном носителе. Теперь вместо нескольких разных карт, пропусков и документов жителям достаточно иметь при себе один цифровой инструмент для поездок, школьных сервисов, пособий и скидок», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Напомним, идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект получил название «Единая карта псковича» (ЕКП) и должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.