Опубликована программа фестиваля «Время открытий»

20:42, 28 августа 2026, ПАИ

В День знаний, 1 Сентября, в Финском парке Пскова состоится насыщенное мероприятие для учащихся 9–11 классов и студентов «Время открытий». Гостей ждёт разноформатная программа, объединяющая творчество, просвещение, спорт и возможности для профессионального и личностного развития, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области









На главной сцене выступят диджей Vladislav Tiasto, студенты с творческими номерами, а также Лиза Матрёшка и Radio Band. В завершение концертной части зрителей ждёт розыгрыш призов.

В пространстве «Просвещение» пройдут лекции о возможностях для молодёжи. Особой частью программы станет встреча без галстуков с министром молодёжной политики Дмитрием Яковлевым и врио ректора ПсковГУ Сергеем Николаевым: участники смогут задать спикерам вопросы в неформальной обстановке.

Площадка «Знакомство» представит выставку учебных заведений, а также тематические зоны сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай», центра «Воин» и Федерации фиджитал‑спорта. В пространстве инициатив посетители познакомятся с деятельностью «Движения первых», студотрядов, медиа «ТОЛК» и кадрового центра.

Для любителей активного досуга будет работать специальное спортивное пространство: здесь можно попробовать свои силы в лазертаге, пострелять в лучном тире и посетить площадку ПсковГУ.

Организаторами мероприятия выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Программа реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети».