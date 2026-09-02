Рекордный ER: активность пользователей растёт в соцсетях медиахолдинга Псковской области

12:49, 02 сентября 2026, ПАИ

Ключевое информагентство региона, входящее в состав медиахолдинга Псковской области, публикует операционные итоги работы в вертикали социальных сетей (VK) за август 2026 года. Несмотря на традиционный летний спад активности, холдинг демонстрирует два основных улучшения по сравнению с июлем: рост совокупной аудитории до 328,3 тысячи подписчиков и повышение среднего ER до 6,22 %. Это наивысший показатель вовлечённости за последние полгода.

Совокупная аудитория официальных сообществ холдинга в VK по итогам августа достигла 328 300 подписчиков. Чистый прирост – 3 101 пользователь – органический интерес сохраняется, несмотря на сезонное снижение общей медийной активности.

Ключевые показатели эффективности за отчетный период:

суммарный охват (уникальные пользователи) – 6,2 млн;

общее количество просмотров – 23 млн;

суммарная вовлеченность (реакции, комментарии, репосты) – 291,1 тысячи;

средний ER – 6,22 %, что на 0,2 процентных пункта выше июльского значения и существенно превышает среднерыночные ориентиры для региональных медиа в СЗФО.

«Рост ER при сокращении общего объёма публикаций (10 тысяч постов против 10,3 тысячи в июле) свидетельствует о повышении точности контентных попаданий и углублении лояльности постоянной аудитории, – прокомментировал результаты анализа генеральный директор маркетингового агентства CoffeeStudio Игорь Черных. – Видна целенаправленная работа над качеством, а не только над количеством. Август это подтвердил».

Мы не позиционируем себя в сравнении с внешними игроками. Мы фиксируем факт: рост ER и подписной базы – это результат системной работы редакций всех 38 СМИ, входящих в холдинг, и синергии между всеми платформами. Августовские цифры – объективный срез поведения аудитории, который мы принимаем как основу для дальнейшего улучшения продукта.

Медиахолдинг продолжит ежемесячную публикацию агрегированной статистики. Следующий отчётный период – сентябрь 2026 года.

СПРАВКА О МЕДИАХОЛДИНГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В структуру холдинга входит 38 средств массовой информации, охватывающих все типы платформ: информационные интернет-порталы, печатные издания (газеты муниципалитетов), региональный телеканал, пять радиостанций, агрегированные аккаунты в социальных сетях, наружные информационные экраны в международном аэропорту Пскова. Единая редакционная политика и централизованная рекламная служба обеспечивают полное покрытие аудитории региона – от крупных муниципальных центров до малых поселений.

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