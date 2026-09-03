Зарплаты россиян выросли на 6,3% с начала года — Путин

15:29, 03 сентября 2026, ПАИ

Реальные заработные платы в России в январе–марте 2026 года выросли на 6,3%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), пишет dp.ru.

«Несмотря на все сложности за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%», — подчеркнул глава государства.

При этом безработица в стране сохраняется на исторически низком уровне. Сейчас она составляет 2,3%, а в регионах Дальнего Востока показатель еще ниже — 2,2%.

Путин также отметил, что в последнее время российская экономика росла существенно быстрее среднеевропейских темпов. По его словам, в дальнейшем темпы роста в Европе могут превысить нынешние 0,6%.

Президент охарактеризовал российскую экономику как «стабильную, живую и здоровую». По его мнению, экономическая стабильность создает условия для увеличения инвестиций.

Путин также выразил уверенность, что российский фондовый рынок будет постепенно восстанавливаться.