Псковский облсуд отменил регистрацию кандидата от КПРФ из-за иностранных финансовых инструментов
Псковский областной суд удовлетворил административный иск Избирательной комиссии Псковской области и отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания региона восьмого созыва Акимовой, выдвинутой избирательным объединением «КПРФ — Псковское областное отделение КПРФ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Основанием для обращения в суд стало выявление у кандидата иностранных финансовых инструментов. При этом кандидат не предприняла необходимых мер для их отчуждения и не уведомила об их наличии избирательную комиссию.
Иск был подан Избирательной комиссией Псковской области к избирательному объединению и самой Акимовой. Суд, рассмотрев административное дело, принял решение удовлетворить требования комиссии.
Ранее такое же решение было принято по кандидату Кутелеву.
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