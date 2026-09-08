Псковский облсуд отменил регистрацию кандидата от КПРФ из-за иностранных финансовых инструментов

15:53, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский областной суд удовлетворил административный иск Избирательной комиссии Псковской области и отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания региона восьмого созыва Акимовой, выдвинутой избирательным объединением «КПРФ — Псковское областное отделение КПРФ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Основанием для обращения в суд стало выявление у кандидата иностранных финансовых инструментов. При этом кандидат не предприняла необходимых мер для их отчуждения и не уведомила об их наличии избирательную комиссию.

Иск был подан Избирательной комиссией Псковской области к избирательному объединению и самой Акимовой. Суд, рассмотрев административное дело, принял решение удовлетворить требования комиссии.

Ранее такое же решение было принято по кандидату Кутелеву.