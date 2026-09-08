В Псковской области суд отменил регистрацию кандидата от КПРФ из-за иностранных счетов
Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата от КПРФ в депутаты Законодательного Собрания Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Избирательная комиссия Псковской области подала иск к региональному отделению КПРФ и выдвинутому им кандидату Кутелеву. Поводом для обращения в суд стали иностранные финансовые инструменты, выявленные у кандидата в депутаты. Как установила комиссия, он не принял мер по их отчуждению и не сообщил об их наличии в избирком.
Суд удовлетворил административный иск и отменил регистрацию Кутелева в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания восьмого созыва.
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