В Псковской области суд отменил регистрацию кандидата от КПРФ из-за иностранных счетов

15:09, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата от КПРФ в депутаты Законодательного Собрания Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Избирательная комиссия Псковской области подала иск к региональному отделению КПРФ и выдвинутому им кандидату Кутелеву. Поводом для обращения в суд стали иностранные финансовые инструменты, выявленные у кандидата в депутаты. Как установила комиссия, он не принял мер по их отчуждению и не сообщил об их наличии в избирком.

Суд удовлетворил административный иск и отменил регистрацию Кутелева в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания восьмого созыва.