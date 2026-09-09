Военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября

11:14, 09 сентября 2026, ПАИ

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2026 года увеличатся на 4%. На аналогичный процент вырастут и пенсии военных пенсионеров, размер которых зависит от денежного довольствия действующих военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, зампредседателя комитета по контролю Георгия Камнева.

Повышение коснется военнослужащих Минобороны, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, таможенной службы и Государственной противопожарной службы. Оклады будут проиндексированы как по воинским и специальным званиям, так и по должностям.

Соответственно, с 1 октября на 4% увеличатся пенсии военных пенсионеров, поскольку они привязаны к окладам действующих военнослужащих.

Кроме того, с ноября планируется перерасчет доплат к пенсиям бывших летчиков и шахтеров. Размер выплаты для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально. Он зависит от дополнительных страховых взносов, которые работодатели перечисляли в Социальный фонд, продолжительности специального стажа и среднемесячного заработка.

Перерасчет уже назначенных доплат будет производиться автоматически, обращаться в Социальный фонд пенсионерам для этого не потребуется.

При этом бывшим летчикам и шахтерам, которые ранее не оформляли такую доплату, необходимо подать заявление. Обратиться за ее установлением можно в любое время, однако начисление в таком случае начнется со дня обращения.