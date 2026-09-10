Псковская область получила более 500 млн рублей налоговых отчислений от ОЖД за семь месяцев

13:14, 10 сентября 2026, ПАИ

577 млн рублей налоговых отчислений получила Псковская область от Октябрьской железной дороги за январь – июль 2026 года, сообщается в официальном канале Октябрьской железной дороги на платформе MAX.

Всего в бюджеты регионов присутствия ОЖД перечислила более 10,9 млрд рублей. Наибольшие суммы направлены в Ленинградскую область (порядка 3,2 млрд рублей) и Санкт-Петербург (более 3,1 млрд рублей).

Карелия получила более 1,3 млрд рублей, Мурманская и Тверская области – порядка 1,1 млрд рублей каждая. Новгородской области перечислен 581 млн рублей.