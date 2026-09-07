Более полумиллиарда цветов ввезли в Псковскую область с начала года

17:34, 07 сентября 2026, ПАИ

Почти 550 миллионов срезанных цветов ввезли в Псковскую область с начала 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего на территорию региона поступило 548,7 миллиона штук срезанных цветов, выращенных в 38 странах мира. Больше всего продукции привезли из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля, Италии, Китая и Эфиопии.

Ввезённый объём импортных партий роз, хризантем, гвоздик, лилий, гипсофил и других цветов прошёл лабораторные исследования.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, проследовали в адреса получателей.

Напомним, более 80 миллионов цветов ввезли в Псковскую область в августе.