Более полумиллиарда цветов ввезли в Псковскую область с начала года
Почти 550 миллионов срезанных цветов ввезли в Псковскую область с начала 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Всего на территорию региона поступило 548,7 миллиона штук срезанных цветов, выращенных в 38 странах мира. Больше всего продукции привезли из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля, Италии, Китая и Эфиопии.
Ввезённый объём импортных партий роз, хризантем, гвоздик, лилий, гипсофил и других цветов прошёл лабораторные исследования.
Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, проследовали в адреса получателей.
Напомним, более 80 миллионов цветов ввезли в Псковскую область в августе.
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