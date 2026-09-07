Ураганы, клубника и 12 снесённых теплиц: псковский фермер – о том, как непогода влияет на бизнес

16:48, 07 сентября 2026, ПАИ

Что может влиять на цену любимой многим ягоды – клубники, рассказала предприниматель, фермер, руководитель семейной ягодной фермы «Наша ягодка», общественный деятель Юлия Хвесюк в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 сентября.

«Что стоит за ценой? Второй год подряд ураганы, проходящие по южным районам Псковской области, сносят мне всё. В прошлом году снесло 12 теплиц, в этом году случилось тоже самое. Все 12 теплиц полегли», – поделилась предпринимательница.

В связи с этим неделю нельзя было собирать ягоду, ведь за сильным ветром шли проливные дожди. «Нам было даже не выйти в поле, чтобы поправить всё это дело. На все ягодные клубничные посадки лил дождь», – сказала гостья студии и добавила, что хотя самого сбора ягоды не было, люди всё же работали: поправляли теплицы, убирали плёнку и так далее.

«Пострадали и поля с малиной. Ущерб нанесён. Расходы идут, а доходов нет. В себестоимость это всё включается в процессе», – объяснила Юлия Хвесюк. Заранее эти риски не закладывают, но имея опыт, приходит понимание, что необходимо сделать, чтобы этого не произошло в следующем году и стоимость сохранилась.

Ранее предприниматель Юлия Хвесюк поделилась, как выглядит обычный день семьи, которая занимается фермерской деятельностью в самый горячий сезон.