Турвозможности Псковской области представили на международном форуме
Псковская область стала участницей международного форума-выставки туризма «Отдых Leisure 2026». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Мероприятие стало площадкой для диалога, где бизнес, власть и потребители вместе определяют, каким будет будущее туристической отрасли.
В рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий. Обсуждали самые актуальные темы: развитие выездного туризма, инфраструктурные вызовы, диверсификацию туристического продукта, цифровизацию и сервис.
Псковскую область представили врио директора филиала Фонда инвестразвития в Москве Светлана Леготина. Она рассказала о поддержке инвесторов, о возможностях Псковской области в сфере туризма и представила конкретные инвестплощадки для новых проектов.
Учредитель единственного в России музея кондитерского искусства и совладелец кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова поделилась опытом, как сделать музей точкой притяжения путешественников, и объяснила, чем гастрономические маршруты покоряют современных туристов.
Участники находят новые рынки, тестируют идеи и договариваются о партнёрстве прямо на площадке, отметили организаторы.
Ранее сообщалось, что с туристическим потенциалом Псковской области ознакомилась белорусская делегация.
Великолукская библиотека несколько лет подряд становится площадкой для показа фильмов с кинофестиваля «Кино без барьеров»