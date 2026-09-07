Турвозможности Псковской области представили на международном форуме

23:43, 07 сентября 2026, ПАИ

Псковская область стала участницей международного форума-выставки туризма «Отдых Leisure 2026». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие стало площадкой для диалога, где бизнес, власть и потребители вместе определяют, каким будет будущее туристической отрасли.

В рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий. Обсуждали самые актуальные темы: развитие выездного туризма, инфраструктурные вызовы, диверсификацию туристического продукта, цифровизацию и сервис.

Псковскую область представили врио директора филиала Фонда инвестразвития в Москве Светлана Леготина. Она рассказала о поддержке инвесторов, о возможностях Псковской области в сфере туризма и представила конкретные инвестплощадки для новых проектов.

Учредитель единственного в России музея кондитерского искусства и совладелец кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова поделилась опытом, как сделать музей точкой притяжения путешественников, и объяснила, чем гастрономические маршруты покоряют современных туристов.

Участники находят новые рынки, тестируют идеи и договариваются о партнёрстве прямо на площадке, отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что с туристическим потенциалом Псковской области ознакомилась белорусская делегация.